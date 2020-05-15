Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Успокаиваться рано, предупредила глава Роспотребнадзора

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется, считает Анна Попова. Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на совещании с участием президента Владимира Путина.

В то же время, расслабляться россиянам пока рано, предупредила Попова. Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что недалеко осень с сопутствующими ОРВИ и простудами.

"Сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы об этом уже неоднократно говорили. У нас впереди еще лето, и дальше осень. А дальше - грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция", - отметила Попова. Она считает, что предпринимаемые сейчас меры будут и впредь востребованы для сохранения здоровья граждан.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что планируемый массовый тест на антитела к коронавирусу может их не обнаружить - в том случае, если он был проведен в первые дни с момента заражения. Синтез антител иммунной системой – процесс не быстрый, отметили в ведомстве.

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