Девочка убила отца во время урока по парковке

Мужчина скончался в больнице

В США девочка-подросток случайно задавила отца во время занятий по вождению.

46-летний житель города Тарпон Спрингс учил свою 15-летнюю дочь парковать задним ходом пикап F-150. 12 мая у них проходили очередные занятия. Мужчина вышел из машины и начал давать указания начинающему водителю.

Однако девочка, видимо, перепутала педали и двинулась вперед, сбив отца и прижав его к дереву, сообщает издание Tampa Bay Times.

Перепуганная девушка вызвала скорую помощь, врачи экстренно доставили пострадавшего в больницу, но вечером того же дня мужчина скончался.

На данный момент следователи города изучают все обстоятельства трагедии. Имя девочки и ее отца полиция не приводит.

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