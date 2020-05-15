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"Неужели Лера?" Куценко опубликовал редкое фото Кудрявцевой в образе брюнетки

15:50
  • пятница
  • 15 мая 2020

Фанаты спутали звезду с Ольгой Бузовой

Актер Гоша Куценко опубликовал архивную фотографию, на которой он позирует с телеведущей Лерой Кудрявцевой и актером Игорем Верником в молодости.

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"Я понял! В 90-х (96-й!) мы все были вампирами! Интересно, а вампы тоже на самоизоляции? Или вышли на работу!" – написал в инстаграме Куценко.

Фанаты актера не смогли пройти мимо этого снимка. Многие не узнали на фото Кудрявцеву, которая запечатлена с черными волосами.

"Да ладно! Неужели Лера?" – задается вопросом подписчик Куценко. "Лера красавица и не вампир", - отмечает другой. "Бузова не меняется!" – шутит фанат.

В целом поклонники остались в восторге от вида Кудрявцевой, пишет издание "Дни.ру". Они сочли, что телеведущая очень эффектно выглядела в образе брюнетки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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