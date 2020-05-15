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В Санкт-Петербурге на трассе уронили танк (видео)

16:49
  • пятница
  • 15 мая 2020

Тягач слишком резко развернулся

Танк съехал с тягача при транспортировке в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на 84-м км Кольцевой автодороги (КАД). Машина съехала с трала при резком повороте на дороге. Никто не пострадал, ни танк, ни дорожное полотно не повреждены.

Так убрали спустя час, сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме, пишет издание Argumenti.ru.

По данным источника РБК, танк не стоит на балансе Минобороны и может иметь отношение к одному из подразделений "Уралвагонзавода".

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