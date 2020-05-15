Путин потребовал зачистить "СНиПы-хрипы" для строительства медцентров

Президент поручил правительству навести порядок в строительной документации

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в строительной документации, чтобы исключить затягивание процесса сооружения объектов.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы-"хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" - заявил Путин.

На совещании об открытии медицинских центров Минобороны в регионах для борьбы с COVID-19 глава государства рассказал, что ранее он обсуждал строительство медцентра с одним из губернаторов. Тот сказал президенту, что потребуется год на проектирование и еще два года на строительство.

"Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения", - поручил президент.

Путин привел в пример работу Минобороны. По его словам, оборонное ведомство закончит работу над объектом в Воронежской области к концу июня, когда как ранее построить инфекционную больницу в регионе планировали за несколько лет.

СНиП - строительные нормы и правила.

Видео: Путин назвал канителью ситуацию с выплатами медикам

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"