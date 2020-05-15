Власти Москвы назвали два условия восстановления работы каршеринга

Сервисом смогут воспользоваться только те, у кого есть рабочие пропуска

Каршеринг в столице заработает, если операторы смогут обеспечить аренду машин пользователями на срок от пяти дней. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, возможное восстановление работы каршеринга в Москве в настоящее время обсуждают в правительстве столицы и в Роспотребнадзоре.

"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска", - уточнил Ликсутов (цитата по "Интерфаксу").

Кроме этого, власти рассчитывают, что после завершения использования машины будут снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию - это второе условие.

Заммэра опроверг слухи о возможности возобновления работы каршеринга с 18 мая. Данный вопрос пока не решен.

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