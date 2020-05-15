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Зеленский снял санкции с Муссолини и российского ПО

17:04
  • пятница
  • 15 мая 2020

Указ уже подписан

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с 57-летней Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора XX века Бенито Муссолини.

Алессандра Муссолини в 2018 году работала наблюдателем на выборах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.  В 2019 году она попала под санкции:  Алессандре запретили выводить капиталы из Украины и посещать страну.   

Кроме Муссолини, из санкционного списка убрали пять членов избирательных комиссий Донбасса и российского производителя корпоративной информационной системы "Парус". Это ПО используется для управления государственным органами и органами местного самоуправления, уточняет здание "Украина.ру".

Алессандра Муссолини - внучка итальянского диктатора и фашиста Бенито Муссолини. Она унаседовала политические взгляды знаменитого предка – Алессандра ярая сторонница крайне правых взглядов, основала неофашистскую партию в Италии.  в 2014—2019 годах была депутатом Европарламента, но в мае 2019 года проиграла выборы и ушла из большой политики.

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