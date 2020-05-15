Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови

Вероника Скворцова рассказала, кто тяжелее других переносит COVID-19

За сутки выявлено еще 10 тысяч 598 инфицированных в 85 регионах. При этом почти у 43% не было симптомов заболевания. Всего в стране 262 тысячи 843 подтвержденных диагноза COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 113 человек. По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением врачей находятся 256 тысяч россиян. Проведено почти шесть с половиной миллионов тестов на наличие инфекции, из них порядка 230 тысяч выполнено за последние сутки. Выздоровели еще 4 тысячи 696 человек. Всего от коронавируса врачи вылечили более 58 тысяч пациентов.

По последним данным, в Москве выявлено 4 тысячи 748 новых случаев. Умерли 68 человек. Из больниц выписали 1235 пациентов. За все время в городе выздоровели 24,5 тысячи человек.

В пятницу в столице началось массовое тестирование на иммунитет к COVID-19. Ирина Прудникова сдаёт анализ одна из первых. Для нее это особенно важно: дома - пожилая мама и маленький ребёнок.

"Это очень хорошо, что есть такая возможность для общей статистики и чтобы быстрее справиться с инфекцией", - прокомментировала она.

С сегодняшнего дня бесплатно проверить свой COVID-статус смогут все жители Москвы. Сделать это можно в 30 городских поликлиниках после приглашения по SMS или электронной почте. У каждого пациента возьмут мазок из носа и зева, но главное - иммуноферментный анализ крови. С его помощью можно выявить наличие или отсутствие антител к коронавирусу.

"Иммуноглобулины группы M - острофазовые иммуноглобулины, это те антитела, которые вырабатываются в острой фазе заболевания, когда человек сам болеет и опасен для окружающих. Иммуноглобулины G, вырабатываемые клетками памяти, говорят о том, что у человека сформировался иммунитет, который позволит в будущем избежать заболевания", - пояснил главный врач городской поликлиники №64 Михаил Шутов.

Только в этой больнице в день смогут проверять 500 человек, а к концу мая в Москве планируют проводить больше 200 тысяч анализов в сутки. Врачи смогут своевременно выявлять бессимптомных носителей вируса и изолировать их.

"С точки зрения всего общества важно, чтобы выявили бессимптомных больных, и для себя узнать - болел или не болел, или болею ли сейчас. Результат добавит уверенности в жизни", - сказал Вячеслав Шаповалов.

Добавит ли? Этот вопрос волнует многих. Можно ли снова заразиться коронавирусом, уже переболев им? Информация о подобных случаях поступала из разных стран, а теперь это произошло и в России.

Вирус повторно выявили у жительницы Бурятии. Спустя полмесяца после выписки из больницы женщина заболела ОРВИ. Анализ на COVID-19 оказался положительным, ее снова госпитализировали - на этот раз с уже более тяжёлой формой заболевания и пневмонией. Врачи - в недоумении: могла ли пациентка заразиться повторно или же это рецидив и всему виной неточный тест?

"Скорее всего, это связано с непродолжительным иммунитетом, который вырабатывается после перенесенного заболевания. Возможно, что степень тяжести, течение заболевания тоже на этот фактор влияет. То есть чем легче человек переносит, тем непродолжительнее постинфекционный иммунитет. И чем более выраженные клинические проявления болезни, тем более длительный иммунитет", - заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Вопрос до конца не изучен, но переболевшие в лёгкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она рассказала о российской разработке вакцины и успешных испытаниях лекарств против COVID-19.

"Вместе с Институтом микробиологии МО провели исследования доклинические. Они показали, что препарат мефлохин полностью подавляет на 100% цитопатическое действие уже через 48 часов с момента инфицирования в очень маленькой дозе. Если его применить до инфицирования, то снижается цитопатическое действие на 50-75%. Поэтому препарат имеет потенциал и профилактический, и лечебный", - сказала Скворцова.

По ее словам, больше всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. В целом же в стране ситуация стабилизируется. В некоторых регионах уже снимают ограничения. Однако среди медиков все чаще звучит мнение: торопиться не стоит. Заболевших еще много.

Врачи коронавирусных госпиталей по всей стране продолжают работать в усиленном режиме. В "красной зоне" - клиники Башкирского университета. Медики трудятся по восемь часов без перерыва, в защитных костюмах, по две недели подряд без выходных. Иногда без сна и даже дистанционного общения с близкими, если много "тяжёлых" больных. Во многих больницах справиться с нагрузкой врачам помогают волонтёры и студенты медицинских факультетов. За работу в таких условиях российские медики получат дополнительные выплаты по поручению президента.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"