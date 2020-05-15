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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

17:37
  • пятница
  • 15 мая 2020

Обсуждались вопросы внутренней политики, а также ситуация в мире

Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Оно прошло в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы внутренней политики, а также ситуация в мире - прежде всего, проблемы, связанные с обеспечением национальных интересов страны.

В совещании участвовал глава Правительства Михаил Мишустин, председатели палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также руководство администрации президента, министры, главы спецслужб.

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