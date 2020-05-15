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В Роспотребнадзоре назвали "нормальные показатели" по COVID-19

17:32
  • пятница
  • 15 мая 2020

На данный момент ситуация далека от идеала

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором эпидемиологическая ситуация в России будет называться нормальной.

Для этого не должно быть зарегистрировано ни одного инфицированного коронавирусом за сутки, передает ТАСС.

"Ноль", - заявила Попова, отвечая на вопрос, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной.

В России за последние сутки выявили 10 598 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных – 262 843. Выздоровели 58 226 человек, скончались 2 418.

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