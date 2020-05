"Влюблен в нее": Эмин спел песню для главной женщины его жизни

Поклонники растаяли

Певец Эмин Агаларов, который на днях объявил о разводе со своей второй женой Аленой Гавриловой, опубликовал трогательное видео с двухлетней дочкой Афиной.

Папа провел музыкальное занятие. Он спел песню Элвиса Пресли Until It's Time For You To Go, аккомпанируя себе на рояле, а маленькая Афина подыграла ему, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Влюблен в нее", - подписал видео Эмин.

Поклонники пришли в восторг от занятий папы и дочки. Отдельно они выделили мягкий тембр Эмина.

"Настоящий Папа", - написал maximberin.

"Малышка с детства привыкает к красивой музыке", - заметила irada_magicfive.

"Сколько любви в видео. Вы с дочей такие милые", - отметила averinaolga86.

13 мая, в день рождения тещи, Эмин опубликовал Instagram фотографию со свадьбы с Аленой Гавриловой, в которой объявил о разводе. Он поблагодарил бывшую супругу за время, проведенное вместе и заявил, что они вместе продолжат воспитывать общую дочь Афину.

Для Алены эта новость стала шоком. Она попросила поклонников дать ей время прийти в себя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"