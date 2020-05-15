Устроивших провокацию во время "Бессмертного полка" вычислили по IP

Преступники загрузили фото нацистов на сайт акции

Следственный комитет установил причастных к попытке разместить на сайтах онлайн-акции "Бессмертный полк" фотографии лидеров нацистской Германии, передает "ТВ Центр". Выяснить, кто это, удалось благодаря IP-адресам.

В ведомстве отметили, что в преступлении замешаны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. Также среди подозреваемых - более 10 человек, проживающих в разных регионах нашей страны. Сейчас следствие ведет розыск установленных лиц.

Ранее ведомство возбудило уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации фотографий Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера на интернет-страницах проекта "Бессмертный полк". Злоумышленники подписали их как участников Великой Отечественной войны. По мнению следствия, подобные действия преследуют цель одобрить преступления нацистского режима.

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