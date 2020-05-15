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Викторию Боню выгнали из магазина из-за "дебильной" маски

19:03
  • пятница
  • 15 мая 2020

Дело было в Монако

Сотрудники одного из бутиков Монако выгнали российскую телеведущую Викторию Боню из магазина за то, что она не надела маску.

40-летняя светская львица набрала много косметики, но на кассе ее развернули и попросили покинуть помещение, пишет kp.ru "Комсомольская правда".

"Меня выпульнули из магазина. Я там собирала, собирала… (косметику – прим.ред.) столько всего классного набрала. Но ко мне подошли и сказали: "А где ваша маска? Нет маски? Тогда вы должны покинуть наш магазин", - пожаловалась модель подписчикам.

Боня принципиально не носит средства защиты, так как считает, что от "дебильных" масок больше вреда, чем пользы, а коронавирус передается только через слюну. Впоследствии она все же купила маску, но только для того, чтобы снимать Stories.

"Я чуть не задохнулась в этой маске. Час торчала. Это просто ужас. Не знаю, как люди работают в этих масках. Дышать CO2 гораздо вреднее для здоровья, чем дышать микробами. Корона не летает, как летают, допустим, Эбола или туберкулез", - рассказала Боня в Instagram.

Это уже не первый раз, когда Боня распространяет неверную информацию о коронавирусе. Ранее телеведущая яростно доказывала поклонникам, что коронавирус создал Билл Гейтс, связь 5G опасна для здоровья, а жителей Земли будут чипировать, чтобы провести вакцинирование.

Врачи напоминают россиянам, что ношение маски в общественных местах – это, в первую очередь, защита вашего здоровья и здоровья окружающих.

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