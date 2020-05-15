Как Запад в режиме онлайн переписывает историю Второй мировой войны

Фальсификаторы пытаются стереть память о решающем вкладе в победу советского народа

Следком на неделе завел уголовные дела из-за размещения на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе рейсхфюрера СС Генриха Гиммлера. А на сайте другого проекта, "Банк памяти", разместили анкету с фото Адольфа Гитлера как "участника Великой Отечественной войны". Уголовные дела - это хорошо, хочется верить, что авторов провокации найдут, покажут и хорошо накажут. Плохо другое - таких попыток запостить вместо победителей - побежденных было несколько тысяч. И то, что наложилось всё это на сообщение в твитере американского Белого дома - о победе над нацистами Америки и Великобритании. Без Советского Союза. Увы, сегодня, в 75-ю годовщину Победы приходится констатировать - за прошедшие годы западным фальсификаторам почти полностью удалось стереть память о решающем вкладе в победу советского народа.

- Дорогие ветераны, жители России! Поздравляю с 75-летием Победы над фашизмом, с праздником вас!

Боевые самолеты пролетают над пустыми московскими улицами. Воздушный парад собрал миллионы зрителей не только у телевизоров. Многие москвичи наблюдали за авиацией с балконов. Выходили целыми семьями. Юбилей Победы в этом году стал по-настоящему домашним, и не только массовым, но и очень личным праздником. Каким и должен быть. В окнах и на фасадах домов по всей стране можно было увидеть фотографии фронтовиков, георгиевские ленты, услышать песню "День Победы".

О том, кто приближал этот день всеми силами и часто ценой жизни, вспоминали и во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Заявок оказалось так много, что трансляцию на сайте проекта решили продлить более чем на две недели после Дня Победы. Но среди миллионов фотографий и историй о фронтовиках обнаружили и снимки Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС. Его под вымышленным именем добавили в списки "Бессмертного полка". Даже биографию по такому случаю придумали. Не обошлось и без его непосредственного руководителя (см. видео).

"Есть просто не совсем адекватные люди, которые занимаются тем, что шутят. Это меньшинство. Абсолютное большинство людей, которые совершали данные провокативные действия, конечно, совершали их вполне осознанно. Более того, это является элементом информационной кампании против России, которая, естественно, централизованно формируется", - заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Кем и зачем, выяснит следствие. В основном, попытки протащить фото фашистских лидеров в "Бессмертный полк" блокировали. Авторов плохих шуток ждет свидание со следователем.

"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - заявила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

В отличие от анонимных провокаторов в "Бессмертном полку", за океаном решили действовать открыто. Белый дом во всех соцсетях поздравил мир с тем, что США и Великобритания победили нацизм в 45-м. И добавили, что все это произошло благодаря американскому духу. Про Советский Союз не написали ни слова. За что получили сотни тысяч комментариев, в том числе и от американских пользователей, которые напомнили сотрудникам Белого дома о реальных исторических фактах. Впрочем, просмотров у постов было все равно намного больше, чем дизлайков и обсуждений. Американские эксперты считают, что в фейках виновата не только пропаганда, но и местное образование.

"Предмет, по которому американские старшеклассники получили самые низкие оценки, это даже не математика или точные науки, где наши учащиеся традиционно слабы, а история, американская история. Лишь 12% учеников старших классов продемонстрировали приличные знания истории. Даже не выдающиеся. И реальные цифры могут быть ниже. Это серьезная проблема. Американцы мало изучают историю, плохо знаю историю. И многое из того, что они якобы знают, на самом деле неправильно. Американское невежество относительно Второй мировой войны усиливается также выдумыванием различных мифов и пропагандой. Цель таких действий – дискредитировать все то хорошее, что сделал Советский Союз и возвысить все, что когда-либо делали Соединенные Штаты", - уверен профессор истории Американского университета, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.

Такая смесь из пропаганды и отношения к истории по принципу "Америка прежде всего", по мнению профессора Американского университета Питера Кузника, отразилась на всех американцах, в том числе и на элитах.

"Джордж Буш-младший был довольно невежественным человеком, учитывая его пост президента США. Мы думали, что это и есть дно. Но даже не подозревали, что Дональд Трамп это дно пробьет. В вопросах честности, знаний, компетентности. И я даже не уверен, что ему кто-то помогал публиковать этот глупый твит. Думаю, он просто сидит на унитазе и публикует сообщения целыми днями. А если подписчики не знают, что это неправильно, то кто же его тогда поправит? Вообще, меня часто сейчас просят прокомментировать эту ситуацию различные иностранные СМИ. Но еще ни разу не обратились американские журналисты. Либо они тоже не понимают, каким глупым был этот пост, либо им просто наплевать, потому что они также предвзяты", - посетовал Кузник.

Предвзятыми оказались не только журналисты, но и, казалось бы, абсолютно нейтральные компьютерные алгоритмы. Фейсбук стал массово удалять из публикаций снимки советского флага над Рейхстагом. С формулировкой - "Нарушение норм сообщества в отношении опасных людей и организаций". Опасными людьми, видимо, посчитали Егорова и Кантарию, ну а организацией, ясное дело, Советский Союз. Потом в Фейсбуке извинились, и фотографии вернули, а ситуацию оправдали коронавирусом.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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