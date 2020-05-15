"Санитарный кордон": чего ждать от назначения послов США в Киеве и Минске

Тактика активного давления на Россию очевидна, уверен политолог Дмитрий Бабич

Украина по-прежнему остается главным полем битвы Запада с Россией. Главным, но не единственным. Это только кажется, что коронавирус затмил всё. Нет, работа на антироссийском фронте не затихала ни на минуту. США назначили нового посла в Киев, первое, что заявил Кит Дейтон - что он сторонник идеи превращения Украины в санитарный кордон против России. Сторонницей этого же самого кордона - только чуть шире, в рамках так называемого балто-черноморского коридора, называет себя и Джули Фишер, новый, первый за 12 лет посол США в Белоруссии. Эксперты хором говорят, что назначения и Дейтона и Фишер - это сигнал России о готовности обострять ситуацию.

Кит Дейтон прошел путь от боевого офицера-артиллериста до посла Соединённых Штатов Америки на Украине. Решение Дональда Трампа уже опубликовано на сайте Белого Дома. Теперь дело за Сенатом, который должен утвердить кандидатуру. Подавляющее большинство экспертов считает, что пост в Киеве Дейтон получит. Назначение знаковое - ещё никогда на Украину не отправляли американских послов такого ранга и с таким специфическим опытом.

Дейтону - 71 год. Генерал-лейтенант в отставке - уже в качестве стратега отметился во многих горячих точках. Конфликт Израиля и Палестины, свержение Саддама Хусейна в Ираке, война Грузии с Южной Осетией в 2008 году. И вот теперь боевой посол отправляется в другую ключевую для нас и для США страну.

"Он прежде всего военный, военный дипломат, ну а там у военных дипломатов – сложно сказать, где кончается дипломатия и начинается разведка. Тем более что он возглавлял небезызвестный институт Маршалла, который вырос из Русского института. А это собственно разведывательный центр, для которого Россия была приоритетным направлением", - пояснил политолог Андрей Золотарев.

О том, как эффективно противостоять России, Кит Дейтон размышляет давно, с максимальным погружением в материал. Прекрасно говорит по-русски, работал в Москве военным атташе в посольстве, а с 2010 года руководил американским центром имени Маршалла в Германии. Военные из дружественных стран приезжают туда учиться воевать с общими врагами, а гражданские со всего света проникаются здесь принципами демократии. Кит Дейтон - наставник для целого ряда украинских политиков и активистов, которые сидели за партами в его школе. А вот как будущего посла восхваляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чём говорит: это определённый опыт и набор навыков", - заявил Кулеба.

С 2018 года Дейтон занимал пост старшего военного советника США на Украине. Послом тогда ещё была Мари Йованович. Трамп снял её с должности ровно год назад, в мае 2019 года и всё это время в Киеве нет посла. Меняются временно поверенные в делах. Близкая к демократам Йованович лишилась кресла, потому что мешала расследовать уголовное дело против Байденов. Так писали тогда американские СМИ. А сейчас считается, что Дейтон - компромиссная фигура для Трампа и его соперников. Появилось даже мнение, что компромат на Байденов будет уничтожен, якобы республиканцы и демократы договорились. Впрочем, другие, напротив, надеются на скорое возрождение опасного для демократов дела "Бурисмы". Репутация Дейтона, говорит о том, что он будет служить президенту.

А Трамп продолжает обвинять соперников. После объявления нового посла в твитере он снова опубликовал ссылку на фильм-разоблачение Байденов. Его готовили сторонники республиканцев, а в качестве эксперта засветился бывший сотрудник посольства Украины в США.

"Я знаю, что господин Дейтон дал информацию Трампу, что он будет работать профессионально и не будет занимать ту или иную политическую сторону. Будет поддерживать линию президента Соединённых Штатов Америки, как военнослужащий он дал обязательства президенту США. Он будет наводить порядок в посольстве и проводить расследование, что же произошло за последние пять лет в том же посольстве США в Киеве", - сказал Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США (работал с декабря 2015 года по июнь 2016 года).

То есть одним делом Байденов может не ограничиться. Слишком много вопросов к рациональному использованию денежной помощи, которую получает Украина от США на борьбу с Россией. Большинство экспертов сходится в одном - оружие и доллары продолжат присылать. Но генералу Дейтону приказано победить коррупцию, чтобы всё шло только в дело и не разворовывалось. Американцам надоело украинское "гуляй поле". Там явно приято решение, что украинский политикум, который привел попавшую в его руки территорию и народ к последней черте, надо жестко привести в чувство, чтобы хоть в каком-то виде государство сохранилось и выполняло свою единственную миссию – быть "Антироссией".

"Будет ситуация меняться в Киеве. Будет более жёсткая позиция по поводу Украины. В переговорном процессе будут пресекать все русские влияния на окружение президента Зеленского", - полагает Телиженко.

"Вокруг Украины сложилось такое общественное мнение в США, что это военный плацдарм. Это страна, которая интересна только с точки зрения того, чтобы сдерживать Россию. Ну, или попросту говоря – делать России гадости. Делайте выводы, это означает, что на Украине идет открытая прокси-война с Россией. Прокси – это так называются в американском политическом обиходе покупные наёмные вооруженные силы, которые позволяют не посылать своих солдат, а действовать против противника чужими руками", - заявил политолог Дмитрий Бабич.

Параллельное решение назначить посла в Минск американскую активность на российском направлении только подтверждают. Таково мнение экспертов. Посла США в Белоруссии не было 12 лет, а теперь пост, при одобрении Сената, займёт Джули Фишер - сотрудница бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Она во многом схожа с Китом Дейтоном, в первую очередь складом характера и остротой ума. А ещё знает русский, работала в посольстве в Москве и Тбилиси. И тоже является ярой сторонницей сдерживания России.

Ещё во время Оранжевой революции на Украине Фишер помогала оппозиционеру Ющенко, а теперь в Белоруссии идёт активное финансирование оппозиции, которая выходит на улицы с антироссийскими лозунгами. Новое поколение западных стратегов очевидно не забыло идею создания пояса враждебных России стран от Балтики до Черного моря.

"Очень всё похоже на то, что готовится некая более активная политика. Не решусь назвать это агрессией, но тактика активного давления на Россию очевидна. Вокруг России создается политический санитарный кордон, это нам нужно понимать", - прокомментировал Бабич.

Совпадение или нет, но метафора о санитарном кордоне родилась 100 лет назад во время пандемии испанского гриппа. Та болезнь ушла, а принципы западной геополитики остались. В отличие от любого вируса, они остаются неизменны, и время их не лечит.

Пётр Вершинин. Павел Ермоленко. Елена Мекертычева. "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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