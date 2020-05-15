Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

Они войдут в состав мобильного резерва

Последний самолет Ил-76 с группой российских военных вернулся на родину после гуманитарной миссии в Италии.

Борт приземлился 15 мая на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны России. Прибывшие в Россию военные войдут в состав мобильного резерва.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению", - объяснили в военном ведомстве.

Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Совместно с итальянскими специалистами российские военные провели ряд противокоронавирусных мер. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19 и заявил о готовности к ответным шагам.

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