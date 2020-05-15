В Минобрнауки отреагировали на жалобы студентов МГУ о домогательствах

Ведомство не одобряет близкие отношения между учащимися и преподавателями

Случаи домогательств преподавателей к студентам, о которых стало известно ранее благодаря открытому письму учащихся МГУ, вредят репутации российского образования. Об этом заявили в Минобрнауки.

"Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства (цитата по "Интерфаксу").

При этом в заявлении подчеркивается, что в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться.

Ранее из МГУ уволился преподаватель филологического факультета Сергей Князев. Он сознался, что крутил романы со студентами. Мужчина принес извинения. Он также заявил, что считал отношения со студентами добровольными.

Незадолго до этого студенты МГУ опубликовали открытое письмо, в котором попросили руководство университета защитить учащихся от домогательств со стороны преподавателей.

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