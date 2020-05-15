В США рухнул истребитель пятого поколения F-22

Пилот успел катапультироваться

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 потерпел крушение во Флориде.

Пилот успел катапультироваться, пишет "Интерфакс". Его уже нашли и отвезли в госпиталь при военной базе "Эглин", откуда вылетел истребитель.

Инцидент произошел во время обычного тренировочного полета, причины падения пока неизвестны.

На вооружении ВВС США стоят 183 F-22. Стоимость одного самолета составляет 143 миллиона долларов. Сейчас производство F-22 в США прекращено, на его смену приходят другие самолеты пятого поколения F-35, уточняет РИА Новости.

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