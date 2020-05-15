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Сестра Жанны Фриске врезалась в КамАЗ

20:39
  • пятница
  • 15 мая 2020

Певица пострадала

Экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске попала в ДТП.
Наталью Фриске в экстремально коротких шортах спутали с сестрой

Как рассказала Наталья подписчикам, ее подрезал водитель КамАЗа. Она не успела среагировать на маневр большегруза и врезалась в него. Результат аварии – покореженная машина и травмированная рука Натальи.

Фриске пришлось обратиться к врачу, там ей надели фиксирующую повязку. Теперь за руль она сядет не скоро, да и домашними делами не слишком удобно заниматься только одной рукой, пишет издание "7 дней".

"Мыть голову сложновато" - пожаловалась певица.

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