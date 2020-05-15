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"Большая русская актриса": умерла заслуженная артистка Альбина Федорова

20:24
  • пятница
  • 15 мая 2020

Ей был 81 год

Союз театральных деятелей России сообщил о смерти заслуженной артистки РСФСР Альбины Федоровой. Актрисе Псковского драматического театра был 81 год.

"10 мая исполнилось 42 года, как Альбина Прокопьевна вышла на сцену этого легендарного театра (Псковского драмтеатра – прим. ред.), где сыграла множество главных ролей, о которых не каждая актриса может и мечтать. Каждая из этих ролей оставалась в памяти зрителей надолго, вошла в летопись театра, и, вспоминая каждую из них, мы восхищаемся невероятным талантом актрисы", - отмечается в сообщении пресс-службы СТД.

За свой творческий путь Федорова сыграла множество ролей, в их числе: Гертруда, Леди Макбет, Екатерина Великая.

"В 28 лет ей уже было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Альбина Прокопьевна была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью", - отмечается в сообщении СТД.

Как пишет ТАСС, Федорова, кроме службы в Псковском драмтеатре, также работала в амурском краевом, читинском, и красноярском театрах.

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