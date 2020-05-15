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Украина занесла в черный список Эрмитаж и Пушкинский музей

21:57
  • пятница
  • 15 мая 2020

А также МГУ и РГО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении и продлении антироссийских санкций.

В частности, под рестрикции попали ряд культурных и образовательных учреждений России: МГУ имени Ломоносова, Эрмитаж, Пушкинский музей, организация "Русское географическое общество", Институт археологии РАН, Институт востоковедения РАН, музей-заповедник "Неаполь Скифский" и ряд других учреждений Крыма, пишет "Интерфакс".

Также в санкционный список попали гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основатель компании "1С" Борис Нуралиев, учредитель ООО "Корпорация Парус" Алексей Федоренко и другие руководители общественно-значимых организаций.

Продляются санкции еще на три года в отношении российских телеканалов – "НТВ-Плюс", "Первый канал", "Первый канал. Всемирная сеть" и других.

Полный список опубликован в указе, размещенном на сайте президента Украины.

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