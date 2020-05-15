Кремль опубликовал поручения Путина по борьбе с коронавирусом

Президент потребовал обеспечить списание налогов для малого бизнеса и НКО к 1 июня

Президент России Владимир Путин поручил правительству наращивать объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Доклад по этой теме он ждет до 20 мая 2020 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

В пятницу пресс-служба президента опубликовала перечень поручений главы государства, которые он утвердил по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, состоявшегося 11 мая 2020 года.

В частности, Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий.

Правительству и регионам также поручено вести мониторинг федеральной доплаты медикам, работающим с новой коронавирусной инфекцией.

До 1 июня Путин потребовал внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за первым ребенком.

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