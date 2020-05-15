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Трамп похвастался "супер-пупер-ракетой"

22:20
  • пятница
  • 15 мая 2020

Самой быстрой в мире

Президент США Дональд Трамп рассказал о передовых разработках в военной сфере.

Выступая на церемонии представления нового флага Космических сил Америки в Белом доме, глава государства отметил, что в стране создается такая ракета, которая в несколько раз мощнее и сильнее российских и китайских разработок, пишет ТАСС.

"Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой. Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее российской или китайской", - с гордостью заявил Трамп.

Президент заявил, что сейчас Россия работает над ракетами, которые "в пять раз быстрее", у Китая - "в шесть быстрее", а у США будет в "17 раз быстрее".  

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