"Мы больше не верим вам!" На Макрона накричали французские медсестры (видео)

Медицина в отчаянии из-за коронавируса

Две медсестры парижского госпиталя Питье-Сальпетрьер эмоционально пожаловались президенту Эммануэлю Макрону на ситуацию в здравоохранении.

Сотрудницы среднего медперсонала пожаловались на низкую зарплату, нехватку больничных коек в условиях коронавируса.

"Еще даже до COVID мы были уже в отчаянии. Это длится годы, господин Макрон. Мы в отчаянии. Мы больше вам не верим", - повысив голос заявила одна из медицинских сестер (цитата по "Интерфаксу").

В ответ Макрон призвал врачей не опускать руки и разъяснил меры, которые принимает правительство для укрепления системы здравоохранения в стране.

Во Франции в последние дни начало сокращаться количество госпитализированных с коронавирусом. Всего в стране 98 192 заболевших, вылечились 60 448, умерли 27 529.

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