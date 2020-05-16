В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 1 470

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 470 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице 26 032.

Московские медики активно используют для лечения больных COVID-19 плазму перенёсших заболевание пациентов. Этот экспериментальный метод приносит положительные результаты.

В одной только больнице №52 удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения заражённых. Власти призывают вылечившихся от коронавируса сдавать кровь, за это предусмотрено денежное поощрение.

По данным на 15 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, умерли с начала пандемии 1 358 человек. В России больных зарегистрировано 262 843, в мире - 4,6 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

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