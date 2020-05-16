Пандемия коронавируса: данные по России на 16 мая

Зарегистрировано 9 200 новых заразившихся

За сутки в России зафиксировано 9 200 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 272 043 человека с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 3 505 больных. В столице с начала пандемии выявлено 138 969 заражённых.

Во многих регионах страны продолжает действовать режим самоизоляции и ограничительные меры, но в части субъектов ограничения постепенно снимаются. В частности, выходить из дома на прогулку разрешили в 50 российских регионах. В число регионов с относительно благополучной ситуацией входят Башкирия, Калининградская и Мурманская области.

В Москве действует масочный режим. В общественных местах столицы граждане должны носить защитные маски и перчатки. За их отсутствие полагаются штрафные санкции. Режим самоизоляции в Москве продлён до 31 мая.

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