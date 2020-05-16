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В Москве выявлено 3 505 новых случаев заражения коронавирусом

10:44
  • суббота
  • 16 мая 2020

За всё время пандемии зарегистрировано 138 969 больных

3 505 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 138 969 человек, умерли  1 432 пациента. Число вылечившихся выросло до 26 тысяч человек.
В Москве начинается массовое тестирование граждан на антитела к COVID-19

На этой неделе в Москве началась массовая проверка на антитела к коронавирусу. Автоматические анализаторы крови по методу иммуноферментного анализа установлены в поликлиниках.  К концу мая общая мощность городской системы тестирования должна превысить 200 тысяч анализов в сутки.

Проведение тестов позволит максимально рано выявлять заболевание у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно и получить достоверную информацию о ситуации с распространением заболевания в городе и на отдельных предприятиях.

По состоянию на 16 мая, в России зарегистрировано 272 043 случая выявления коронавируса, умерли от болезни 2 418 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 4,6 миллиона человек, умерло более 308 тысяч заразившихся.

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