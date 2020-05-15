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В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

23:40
  • пятница
  • 15 мая 2020

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице выросло до 1432

В Москве умерли 74 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперштабе. Всего количество летальных исходов в городе среди пациентов с COVID-19 возросло до 1432.

Сутками ранее в столице умерли 68 человек с коронавирусом.

Днем 15 мая стало известно, что в Москве выявлено 4748 новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц было выписано 1235 пациентов.

В пятницу в столице началось массовое тестирование на иммунитет к COVID-19. Обследование можно пройти бесплатно.

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