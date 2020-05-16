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В Сирии увековечили память сбитого российского лётчика

12:39
  • суббота
  • 16 мая 2020

Роман Филипов погиб как герой

В сирийской провинции Идлиб открыта памятная табличка в честь погибшего лётчика, Героя России Романа Филипова. Она установлена на камне, за которым два года назад он провёл последний бой с террористами. Попав в окружение боевиков, Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

У большого камня - портрет Романа Филиппова, икона и латунная табличка с изображением его верного Су-25. Последний бой майор принял здесь. Пустынная местность, оливковая роща, склон холма. Приземлившись, он бежал 300 метров и укрылся за камнем. В это время по нему уже вели плотный огонь.

Подробнее о гибели героя и увековеченной памяти о нём - Павел Прокопенко (смотрите видео).

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Молебен на месте гибели летчика Романа Филипова
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