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В Костроме менеджер сжёг ювелирный завод из-за недостачи

11:50
  • суббота
  • 16 мая 2020

Преступление сняли камеры видеонаблюдения

Преступление, достойное звания самого нелепого. В Костромской области  нашли виновника пожара на ювелирном заводе. Горе-поджигатель выдал себя сам.

Пожарные работали почти час. От офисного помещения остались одни угольки. Среди сгоревших  столов и стульев  сиротливо лежат драгоценности. Кольца и браслеты, цепочки  и кулоны – всё превратилось в один большой обугленный ком. Гадания на тему: "Если это поджог, то почему ничего не взяли?" продолжались до тех пор, пока не отсмотрели запись с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что поджигатель не кто иной, как 30-летний менеджер по продажам  ювелирного завода. Полицейским признаётся: у него была явная недостача, впереди маячила инвентаризация. Со словами "Да гори всё огнём!" он просто решил замести следы.

Подробности – в сюжете Ольги Стрельцовой (смотрите видео).

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