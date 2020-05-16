Как с пользой провести время на самоизоляции

Шанс даёт проект "Россия - страна возможностей"
"Счастье есть" - марафон под таким названием проходит в социальных сетях. В его рамках организуют онлайн-встречи и мастер-классы на официальной странице президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает ТВ Центр".
Во время прямых эфиров эксперты, блогеры, телеведущие, спортсмены обсуждают со зрителями разные актуальные темы, а участники задают волнующие их вопросы. Речь шла и о возможностях периода самоизоляции, который признали полезным для познания мира и развития навыков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"