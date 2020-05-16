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Европа открывает границы. Каким будет мир после карантина?

13:18
  • суббота
  • 16 мая 2020

Страны подсчитывают ущерб

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре с половиной миллиона человек, умерших более трёхсот тысяч. Предполагаемый ущерб от пандемии считают в европейских странах. В фазу серьёзного экономического спада вступили Германия, Франция и Италия.
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В Бельгии смертность стала самой высокой со времен Второй мировой войны. В городе Льеж медработники провели так называемый "флэшмоб возмущения", по их мнению, на правительстве лежит вина за то, что королевство оказалось беззащитным перед лицом инфекционной угрозы.

Несмотря на предостережения медиков, европейские страны постепенно снимают ограничения. О победе над вирусом и открытии границ объявила Словения, сообщает "ТВ Центр".

Свободное передвижение по своей территории разрешили государства Прибалтики. Внутренние границы для посещения родных открывают Швейцария, Австрия, Германия и Франция. Даже в Италии с 18 мая будет допущено передвижение между регионами, а с 3 июня ожидается открытие внешних границ.

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