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Путин поручил обеспечить поддержку россиян на время пандемии

12:20
  • суббота
  • 16 мая 2020

Врачам необходимо срочно выплатить обещанное

Нарастить объёмы тестирования на коронавирус и обеспечить поддержку граждан в условиях пандемии. Целый ряд поручений правительству  утвердил Владимир Путин. Полный перечень опубликован на сайте Кремля.
Пандемия коронавируса: данные по России на 16 мая

Так, президент потребовал незамедлительно выплатить федеральные надбавки медработникам за апрель. А до 1 июня кабинет министров должен на законодательном уровне решить вопрос с такими выплатами, они предусмотрены на три месяца.

В частности, врачи, которые работают непосредственно с коронавирусом, получат по 60 тысяч рублей. Также до 25 мая кабмину поручено обеспечить ежемесячные выплаты всем семьям с детьми до трёх лет и однократные на детей от 3 до 16 лет, сообщает "ТВ Центр".

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