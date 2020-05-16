В двух регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

Врачи делают всё возможное

Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Вологде и Чите. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Россияне, в целом, с пониманием относятся к временным ограничениям, введённым из-за пандемии. Такой вывод делают специалисты на основании поступающей статистики. А регионы, где число заболевших идёт на спад, постепенно и с осторожностью возвращаются к привычному образу жизни.

97% или абсолютное большинство - так в Департаменте торговли Москвы оценили долю сознательных горожан, кто соблюдает масочный режим. С начала недели появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты в столице запрещено. И вопреки отговоркам, что маски и перчатки трудно достать, продавать их стали прямо в метро, а в некоторых магазинах и вовсе бесплатно раздавать одноразовые комплекты. Масочный режим действует и в ряде других регионов, сообщает "ТВ Центр".

В Первой городской больнице Вологды выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, в числе заболевших есть и сами медики. В результате на карантине оказались более 400 человек. Всё здание работает как обсерватор, оно закрыто на приём новых пациентов.

Ещё одна вспышка - в Забайкальском крае. Там вирус обнаружен у 66 пациентов онкологического диспансера. Всех заболевших оперативно отправили в моностационар городской читинской больницы. Контактировавшие с ними лица сейчас тоже под наблюдением врачей. В самом онкодиспансере проведена дезинфекция отделений.

Обрабатывают не только медучреждения, но и все социально-значимые объекты. В Москве колонна коммунальной техники прошла по центральным улицам и площадям. В Хабаровске сотрудники МЧС со специальным раствором обошли все остановки общественного транспорта.

Дезинфекция продолжается и в тех регионах, где недавно ослабили режим самоизоляции. В Новосибирске, Мурманской области, Башкирии и Татарстане людям уже разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Но только соблюдая дистанцию и надев маску.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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