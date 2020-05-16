Объявлено о роли чипсов и орешков в распространении коронавируса

Не следует делиться ими с друзьями

Коронавирус может передаваться при совместном употреблении из одной упаковки чипсов, орешков или снеков. Об этом предупредили в МЧС России.

Специалисты считают, что можно заболеть COVID-19, если из упаковки до этого брали руками еду другие люди. Также в ведомстве не рекомендуют есть из одной посуды.

Специалисты также предупреждают, что не следует прикасаться руками к любым поверхностям и предметам в общественных местах. Нужно ходить в такие места с антисептиком и одноразовыми салфетками.

В нескольких регионах России из-за пандемии коронавируса введён масочный режим. В Москве в дополнении к нему введено обязательное ношение перчаток в общественных местах.

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