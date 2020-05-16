За отказ сдать тест на коронавирус будут штрафовать

Предусмотрены серьёзные санкции

За отказ от принудительного тестирования в случае подозрения на наличие коронавирусной инфекции в России будут штрафовать, предупреждают в МВД. Сумма штрафа может составить от 15 до 40 тысяч рублей.

Под штрафные санкции могут попасть граждане с подтверждённым диагнозом COVID-19, а также близко контактировавшие с заражённым и нарушившие санитарные ограничения. Штрафы за такие нарушения уже выписываются, они связаны с игнорированием режима самоизоляции или нахождения в обсервации.

В министерстве напомнили, что в России действуют и другие штрафные санкции, связанные с нарушением санитарных норм. К примеру, в Москве за отсутствие защитной маски в общественном транспорте придётся выложить пять тысяч рублей. Напомним, что в столице до 31 мая действует режим самоизоляции и правило обязательного ношения масок и перчаток.

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