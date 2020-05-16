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Депутат Мосгордумы: С начала пандемии более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации

10:40
  • суббота
  • 16 мая 2020

Ребятам помогает команда профессионалов

Благодаря проекту "Дневной стационар 2.0" при Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации. Об этом АГН "Москва" сообщила депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.
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Она отметила, что с каждым пациентом ежедневно работает мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача. В команде - неврологи, ортопеды, психологи, логопеды и другие специалисты, в чьей помощи нуждаются дети. Маленькие пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией. Также создана онлайн-библиотека для родителей.

Этот проект уникален, им уже заинтересовались коллеги из других регионов страны. "График работы с пациентами в дистанционном формате практически не отличается от графика работы в реальной жизни. Только занятия с детьми переместились на технологичную интернет-платформу". – отметила депутат.

Также в Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного разрабатывают проект по реабилитации детей, переболевших коронавирусом. Изучаются возможные последствия болезни для проведения полноценного восстановления детей.

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