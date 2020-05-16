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Более миллиона учебных материалов собрано в библиотеке МЭШ

10:38
  • суббота
  • 16 мая 2020

Они помогают в дистанционном обучении

В библиотеке Московской электронной школы доступны свыше миллиона учебных материалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.
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"В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты", - рассказала Ракова.

Она отметила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали почти полторы тысячи педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

Учителя из Москвы, регионов России и зарубежных стран могут не только пользоваться электронными учебными материалами, но и добавлять в Московскую электронную школу собственный оригинальный образовательный контент, который после одобрения модераторов становится доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют также крупнейшие издательства и ведущие IT-компании.

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