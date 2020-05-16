Более миллиона учебных материалов собрано в библиотеке МЭШ

Они помогают в дистанционном обучении

В библиотеке Московской электронной школы доступны свыше миллиона учебных материалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

"В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты", - рассказала Ракова.

Она отметила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали почти полторы тысячи педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

Учителя из Москвы, регионов России и зарубежных стран могут не только пользоваться электронными учебными материалами, но и добавлять в Московскую электронную школу собственный оригинальный образовательный контент, который после одобрения модераторов становится доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют также крупнейшие издательства и ведущие IT-компании.

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