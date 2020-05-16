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Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса

14:21
  • суббота
  • 16 мая 2020

Работы ещё ведутся

Российские учёные делают оптимистические прогнозы относительно появления вакцины от коронавируса. Её производство может начаться уже к концу лета 2020 года.
Озвучен "военный" сценарий вакцинации от коронавируса

Вакцина уже создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и сейчас готовятся её доклинические испытания, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" руководитель центра Александр Гинцбург. Учёный дал понять, что разработчики вакцины уже опробовали её на себе.

Разработка вакцины от любого вирусного заболевания – дело долгое. После непосредственно её изготовления следует провести доклинические испытания, а затем испробовать вакцину на добровольцах. Только после получения положительных результатов таких испытаний можно запускать производство.

Обычно минимальный срок разработки вакцин – около года. В России над этим работают несколько научных центров, такие же работы ведутся сейчас во многих странах мира.

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