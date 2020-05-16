В российских регионах сохраняется сложная паводковая обстановка

Вода поднимается выше пиковых отметок

Последствия весеннего половодья ликвидируют сразу в нескольких российских регионах. Паводок в Пермском крае достиг рекордных показателей за всю историю наблюдений. Максимальный подъём вод зафиксирован на трёх гидропостах.

В Якутске из-за разлива реки Лена повреждена защитная дамба. На восстановление, по предварительным подсчётам, потребуется 15 миллионов рублей. А в поселке Графский Берег за сутки уровень воды поднялся более, чем на полтора метра. В республике по-прежнему действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

Пик паводка ещё не прошла и Вологодская область. Около полусотни домов остаются подтопленными. Более 250 жителей отрезаны от транспортного сообщения. Затоплена дорога к посёлку Судоверфь Сокольского района. Спасатели организовали доставку питьевой воды, продовольствия и медикаментов. Большая вода приближается и к Белозёрску. Затоплены опоры линий электропередачи на городском пляже.

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