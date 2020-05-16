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В Приморье из Китая перебрались редкие животные

15:20
  • суббота
  • 16 мая 2020

Водяного оленя занесли в Красную книгу

Российские учёные впервые подсчитали численность водяного оленя. Животное занесено в международную Красную книгу. Для российской фауны - вид новый, популяцию обнаружили лишь год назад, в Приморье.

Из-за длинных клыков, водяного оленя нередко путают с кабаргой. Так и пограничники в Хасанском районе, обнаружив это животное на болоте очень удивились, обычно кабарга больше предпочитает горы. Передали информацию специалистам. Те тут же установили в указанных местах фотоловушк, и увидели совсем другого зверя.

Во время облёта специалистам удалось насчитать 150 особей водяного оленя. Для России это новый вид копытных. Его привычные места обитания Южная Корея и Китай. У нас он впервые появился только в прошлом году. Учёные считают, что осваивать новые территории животные стали из-за малоснежных зим, сообщает "ТВ Центр".

Водяной олень схож с косулей, только без белого пятна под хвостом. Уши похожи на заячьи, весит не больше 20 килограммов И, в отличие от всех копытных, отлично плавает. Отсюда и название.

Учёные считают, что заселить территорию Приморья при благоприятных условиях, водяной олень может достаточно быстро. Животное становится взрослым уже в шесть месяцев, а самки обычно приносят по три оленёнка. Но пока их численность в крае невысока, животные находят под особой охраной. И к тому же занесены в международную Красную Книгу.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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