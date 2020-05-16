Тестирование на антитела к коронавирусу доступно в каждом округе столицы

Анализы сдали 2 тысячи граждан

В Москве уже порядка 2 тысяч жителей города без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы.

При этом сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатают направления, это сокращает время ожидания внутри кабинета. Ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы.

При этом на входе в здание поликлиники жителям измеряют температуру и выдают бахилы, маску и перчатки. Пациенты с симптомами ОРВИ направляются на обследование.

Отмечается, что с начала распространения коронавируса в поликлиниках приняты все необходимые меры безопасности: установлены бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, антисептики для рук, не менее дух раз в сутки проводится дезинфекция всех помещений, нанесены отметки для соблюдения социальной дистанции, по возможности оборудован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ. Пришедшие с симптомами заболевания на сдачу анализа допущены не будут.

Жителям, выбранным для исследования, приходит сообщение в виде SMS или на электронную почту. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови, запись доступна в течение трёх дней.

Пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте: mosgorzdrav.ru/covid-test. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

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