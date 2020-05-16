Следователи нашли подозреваемых в провокациях на онлайн-акции "Бессмертный полк"

У них проходят обыски

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у фигурантов дела о провокации во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Известно, что подозреваемых – четверо. Они разместили на сайте акции фотографии нацистов.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, среди причастных к провокации в День Победы - Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, на квартирах у подозреваемых проводятся обыски. По информации Петренко, среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии.

Подозреваемым грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

9 мая в России прошла онлайн-акция "Бессмертный полк". По призыву её организаторов люди размещали в Сети фотографии своих родственников-ветеранов. Позже выяснилось, что на сайт акции были присланы фотографии нацистских преступников. Возбуждено уголовное дело.

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