Как российские военные помогали Сербии бороться с коронавирусом

Они возвращаются на родину

Из Сербии возвращаются российские военные, которые больше месяца оказывали стране помощь в борьбе с коронавирусом. Днём 16 мая из Белграда вылетели самолёты со служащими и медицинским оборудованием.

Два борта уже приземлились на подмосковном аэродроме "Чкаловский". Всем прибывшим измеряют температуру и проводят тест на наличие инфекции, сообщает "ТВ Центр".

За время своей работы в республике наши врачи помогли вылечить почти 900 заболевших, а военнослужащие провели дезинфекцию зданий, внутренних территорий и дорог в более чем в 40 населённых пунктах.

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