ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как российские военные помогали Сербии бороться с коронавирусом

15:23
  • суббота
  • 16 мая 2020

Они возвращаются на родину

Из Сербии возвращаются российские военные, которые больше месяца  оказывали стране помощь в борьбе с коронавирусом. Днём 16 мая из Белграда вылетели самолёты со служащими и медицинским оборудованием.
Как российские военные сражаются с коронавирусом в Сербии и Италии

Два борта уже приземлились на подмосковном аэродроме "Чкаловский". Всем прибывшим измеряют температуру и проводят тест на наличие инфекции, сообщает "ТВ Центр".

За время своей работы в республике наши врачи помогли вылечить почти 900 заболевших, а военнослужащие провели дезинфекцию зданий, внутренних территорий и дорог в более чем в 40 населённых пунктах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прибытие военных медиков
Прибытие военных медиков
Специалисты проводят дезинфекцию
Специалисты проводят дезинфекцию
Специалисты проводят дезинфекцию
Специалисты проводят дезинфекцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.