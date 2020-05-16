В России начались массовые проверки из-за невыплат компенсаций врачам

Будут заведены уголовные дела

Следственный комитет по поручению его главы Александра Бастрыкина начал массовые проверки из-за невыплат медикам надбавок за работу с коронавирусными больными. Сотрудники СКР работают в Рязанской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Владимирской, Новгородской, Орловской областях, а также Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и некоторых других регионах, где было зарегистрировано большое количество жалоб со стороны врачей.

Как сообщается на сайте СКР, следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей и изучают финансовую документацию, касающуюся порядка начисления надбавок. При необходимости будут возбуждаться уголовные дела.

Президент Владимир Путин во время видеоконференций с руководителями регионов уже дважды предупреждал их о недопустимости задержки выплат врачам. Тем не менее из регионов в последнее время приходит много новостей о жалобах медиков на нарушения со стороны руководства лечебных учреждений.

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