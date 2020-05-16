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В РЖД рассказали о повышении спроса на маршруте Москва-Петербург

16:38
  • суббота
  • 16 мая 2020

Запускаются дополнительные "Сапсаны"

На маршруте Москва-Санкт-Петербург наблюдается повышение спроса на железнодорожные перевозки. Компания РЖД в связи с этим назначает в мае дополнительные поезда "Сапсан".
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Это делается для соблюдения социальной дистанции в вагонах, они будут заполняться не полностью. В компании уточнили, что дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27 и 28 мая.

В апреле РЖД сократила количество поездов на всех внутрироссийских направлениях из-за резкого снижения спроса на перевозки. До этого были отменены все поезда на зарубежных маршрутах. Аналогичная ситуация сложилась в секторе авиаперевозок.

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