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Никас Сафронов рассказал о своём романе с известной певицей

17:52
  • суббота
  • 16 мая 2020

Отношения длились всего полгода

Художник Никас Сафронов рассказал о своих любовных отношениях с Ириной Понаровской. По его описанию, это был яркий роман.
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Сафронов в свои 64 года не скрывает, что в молодости он покорил много красивых женщин. Среди его возлюбленных была певица Наталья Ветлицкая и актриса Татьяна Васильева.

Но оказывается, что в жизни художника была и ещё одна красивая дама – Ирина Понаровская. "Красивая, гармоничная, элегантная, аристократичная. Она из хорошей семьи, настоящая петербуржская дива", - разоткровенничался Сафронов в интервью "Комсомольской правде".

Художник рассказал как он устраивал гонки на спортивных машинах с Понаровской. Собственно, это и сблизило их. "До меня Ира встречалась с певцом Сосо Павлиашвили, они очень хорошо расстались, она о нём по-доброму отзывалась", - поведал Сафронов.

Встречались художник и певица всего полгода, но гастрольная жизнь Понаровской не дала влюблённым в полной мере насладиться отношениями. Однажды исполнительница позвонила Сафронову и сказала, что уходит от него к другому.

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