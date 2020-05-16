Мишустин дал главам регионов важные поручения в связи с коронавирусом

Необходимо выплатить врачам обещанные компенсации

Премьер-министр Михаил Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение врачами выплат за контакты с коронавирусными больными. "Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в опубликованном на сайте правительства сообщении слова Мишустина.

Ранее Следственный комитет сообщил о начале проверок в регионах по факту невыплат врачам положенных компенсаций. В случаях грубых нарушений следователи будут заводить уголовные дела.

Президент России дважды обращался к главам регионов и ответственным за выплаты лицам о недопустимости задержек с ними. Эти заявления прозвучали после обнародования в СМИ многочисленных жалоб врачей на то, что руководство лечебных учреждений не выплачивает им в полном объёме компенсации за работу с больными коронавирусной инфекцией.

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