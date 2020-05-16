Появилось видео допроса провокаторов на акции "Бессмертный полк"

Им грозит серьёзное наказание

Следственный комитет опубликовал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма. Речь идёт о гражданах, разместивших фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк".

Среди фигурантов дела - жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. На кадрах видно, как подозреваемых допрашивают. Двое из них раскаялись в содеянном. Даниил Симонов из Перми сказал, что просто неудачно пошутил, размещая фотографии нацистов.

14 мая СКР возбудил уголовное дело по факту появления фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Подозреваемым грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

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