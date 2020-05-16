ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео допроса провокаторов на акции "Бессмертный полк"

18:28
  • суббота
  • 16 мая 2020

Им грозит серьёзное наказание

Следственный комитет опубликовал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма. Речь идёт о гражданах, разместивших фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк".
Следователи нашли подозреваемых в провокациях на онлайн-акции "Бессмертный полк"

Среди фигурантов дела - жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. На кадрах видно, как подозреваемых допрашивают. Двое из них раскаялись в содеянном. Даниил Симонов из Перми сказал, что просто неудачно пошутил, размещая фотографии нацистов.

14 мая СКР возбудил уголовное дело по факту появления фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Подозреваемым грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Смартфон с онлайнтрансляцией акции "Бессмертный полк"
Смартфон с онлайнтрансляцией акции "Бессмертный полк"
Сотрудники СКР и граждане, разместившие фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк"
Сотрудники СКР и граждане, разместившие фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк"
Появилось видео допроса провокаторов на акции "Бессмертный полк"
Появилось видео допроса провокаторов на акции "Бессмертный полк"
Смартфон с онлайнтрансляцией акции "Бессмертный полк"
Смартфон с онлайнтрансляцией акции "Бессмертный полк"
Сотрудники СКР и граждане, разместившие фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк"
Сотрудники СКР и граждане, разместившие фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.