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На "Госуслугах" появилась форма жалобы для врачей о невыплате коронавирусной надбавки

18:53
  • суббота
  • 16 мая 2020

Ни один случай не останется без внимания

На портале "Госуслуги" появилась форма для жалоб врачей и медработников. Медики могут сообщить о невыплате им стимулирующих надбавок за работу с больными новым коронавирусом. Поручение создать такой раздел дал премьер Михаил Мишустин.
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Глава кабмина указал на необходимость контроля в каждом конкретном случае. Средства в положенном объёме должны дойти до каждого человека, кто работает с коронавирусными больными, подчеркнул Мишустин на последнем совещании по мерам борьбы с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин обратился к главам регионов и всем ответственным за выплату надбавок врачам с требованием не задерживать их. Следственный комитет, в свою очередь, начал проверки в регионах по фактам жалоб на невыплату врачам причитающихся денег.

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