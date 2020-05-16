На "Госуслугах" появилась форма жалобы для врачей о невыплате коронавирусной надбавки

Ни один случай не останется без внимания

На портале "Госуслуги" появилась форма для жалоб врачей и медработников. Медики могут сообщить о невыплате им стимулирующих надбавок за работу с больными новым коронавирусом. Поручение создать такой раздел дал премьер Михаил Мишустин.

Глава кабмина указал на необходимость контроля в каждом конкретном случае. Средства в положенном объёме должны дойти до каждого человека, кто работает с коронавирусными больными, подчеркнул Мишустин на последнем совещании по мерам борьбы с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин обратился к главам регионов и всем ответственным за выплату надбавок врачам с требованием не задерживать их. Следственный комитет, в свою очередь, начал проверки в регионах по фактам жалоб на невыплату врачам причитающихся денег.

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